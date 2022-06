Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Der zwölfjährige Amos Donath aus Leipzig ist nicht zu bremsen. Er ist leidenschaftlicher Rollstuhl-Skater und hat den Traum, 2028 im Rennrollstuhl an den Paralympics teilzunehmen.Barrieren im Alltag meistert Amos Donath scheinbar mühelos mit seiner Energie und Lebensfreude. Doch er findet, in Sachen Inklusion ist in der Gesellschaft noch Luft nach oben.Er interessiert sich für Geschichte, macht gerne Sport und wünscht sich, einfach überall ganz normal mitmachen zu können. Amos wurde mit einem offenen Rücken geboren. Spina bifida (Wirbelspalt, Spaltwirbel) ist eine Neuralrohrfehlbildung, die bei circa jeder tausendsten Geburt auftritt. Die Neuralrinne des Embryos schließt sich am Ende des ersten Schwangerschaftsmonats nicht vollständig zum Neuralrohr und ein Wirbelbogenspalt bleibt offen. Dadurch entstand Amos' Behinderung.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der TV-Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.deDie Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5242849