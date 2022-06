München (ots) -Die DOSB New Media GmbH, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, hat sich langfristig die Rechte an der ETTU Champions League gesichert. Dank einer mehrjährigen Vereinbarung mit der Sportradar AG werden ab der Saison 2022/23 alle Partien der Königsklasse im Tischtennis live und on demand exklusiv auf Sportdeutschland.TV zu sehen sein. Die Vereinbarung betrifft sowohl die Übertragungsrechte in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz.Die Fans dürfen sich auf Weltklasse Tischtennis freuen. Im Schatten des sechsfachen Champions League Sieger Borussia Düsseldorf mit Rekord-Europameister Timo Boll entwickelt sich mit dem TTC Neu-Ulm ein ernstzunehmender Konkurrent. Der TTC konnte im Frühjahr mit der Verpflichtung eines Top10-Quintetts der Weltrangliste für einen Paukenschlag sorgen. Neben dem deutschen Superstar Dimitrij Ovtcharov schlagen mit Tomokazu Harimoto, Truls Moregard, Lin Yun-Ju drei weitere Stars der Tischtennisszene für die Ulmer auf.Mit den TTF LIEBHERR Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken-TT rechnen sich außerdem zwei weitere deutsche Vertreter Chancen auf den Champions League Titel aus. Damit sind spannende Duelle mit deutscher Beteiligung auf Weltniveau garantiert.Neben den Liveübertragungen wird Sportdeutschland.TV Highlights der Partien auf seinem Portal und den eigenen Social Media Kanälen anbieten.Julian Rauer, Head of Partner Management der DOSB New Media GmbH: "Nach zurückliegenden Engagements in der Übertragung der ETTU CL freuen wir uns, unserem Publikum nun langfristig europäisches Spitzen-Tischtennis anbieten zu können. Die Verpflichtung des Top10 Quintetts durch TTC Neu-Ulm bestätigt uns neben den regelmäßigen Teilnahmen weiterer deutscher Top-Clubs dabei, dass wir mit der Entscheidung zum Erwerb der Champions League Rechte den richtigen Weg eingeschlagen haben."Alle Übertragungen der ETTU Champions League sind unter https://sportdeutschland.tv/tischtennis-champions-league zu finden.Über Sportdeutschland.TV:Sportdeutschland.TV (https://www.sportdeutschland.tv/) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform hat das Ziel, die gesamte Vielfalt des deutschen Breiten- und Leistungssports abzubilden. Als größte Bewegtbildplattform des deutschen Sports überträgt sie jährlich über 10.000 Livestreams in mehr als 70 Sportarten. Dazu gehören unter anderem über 40 Bundesligen und 300 Deutsche-, Europa- und Weltmeisterschaften - ein Angebot, welches von Jahr zu Jahr weiter anwächst.Pressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5242853