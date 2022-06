Erstens hat das Unternehmen die Transaktion mit ATHOS, dem Family Office der Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann, jetzt erfolgreich abgeschlossen. Strüngmann ist zu 83,50 € via Sachkapitalerhöhung eingestiegen. Zweitens: Ein wichtiger Meilenstein wurde mit der MHRA-Zulassung in Großbritannien für FYB201 erreicht. Der Lizenzpartner TEVA, der die Vertriebsrechte von Bioeq im Rahmen einer exklusiven strategischen Partnerschaft lizenziert hat, wird die kommerzielle Einführung von FYB201 unter dem Markennamen Ongavia im dritten Quartal 2022 vornehmen. Drittens: Ab dem 1. Juli 2022 wird Dr. Stefan Glombitza, seit 2016 COO (Chief Operating Officer) von FORMYCON, die Rolle des CEO von Dr. Carsten Brockmeyer übernehmen. Viertens: Wir rechnen mit der EU-Zulassung von FYB201 Ende Juni und mit der FDA-Zulassung Anfang August. Fünftens: Formycon wird Richtung 2024 / 25 mit hoher Wahrscheinlichkeit an die Nasdaq gehen und dort das Bewertungspotenzial weiter ausschöpfen. Die technische Option: Deutlicher Ausbruch nun Richtung 90 €, oder aber zunächst Doppeltop mit Pullback Richtung 70 €.

FORMYCON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de