Die Inflation bleibt eine der größten Herausforderungen. Nun schlägt ausgerechnet die Weltbank Alarm und zeichnet ein düsteres Bild. Die Experten sehen Stagflationsrisiken und eine mögliche weit verbreitete Nahrungsmittelknappheit. Verschärft werde das Ganze durch den Krieg, den Russland in der Ukraine führt.Die Weltbank senkte ihre globale Wachstumsprognose für 2022 auf 2,9 Prozent. In ihrer Januarprognose für 2022 ging sie noch von einem globalen Wachstum von 4,1 Prozent aus. "Der Krieg in der ...

