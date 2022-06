Plug Power Aktie - auf allen Kontinenten präsent, überall mit starken Joint Venture Partnern " am Start". Ob Produktion leichter Transporter mit H2-Antrieb oder Wasserstoffproduzent oder H2-Infrastrukturanbieter oder Lieferant/Produzent von Elektrolyseuren oder Brennstoffzellen oder Anbieter von Komplettlösungen Plug Power scheint auf gutem Weg, eine wichtige Rolle in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu spielen. Und nach dem ein GW Auftrag in Dänemark und dem "Start" mit Lidl setzt man nun ein Ausrufezeichen. Bekannt war der Aufbau einer landesweiten "greenhydrogen"-Produktion mit Acciona ...

Den vollständigen Artikel lesen ...