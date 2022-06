Köln (ots) -Mit der exklusiven Live-Übertragung von Rock am Ring landete RTL+, in Zusammenarbeit mit CTS EVENTIM, einen echten Hit! Die zwei Livestreams des traditionsreichsten Festivals Deutschlands waren vom 3. bis 5. Juni mit über 4 Millionen Livestreamstarts ein voller Erfolg!Erstmals in der Historie eines deutschen Festivals wurde das komplette Programm der beiden Hauptbühnen mit mehr als 40 Bands und Acts live gestreamt. Neben Green Day, Muse und Volbeat als Headliner waren unter anderem auch Placebo, Måneskin, Marteria, Beatsteaks, Jan Delay & Disko No. 1, The Offspring, Korn, Deftones und Scooter dabei.Produziert wurde die Übertragung, die auf RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL.de/live gezeigt wurde, von EVENTIM Brand Connect, unter dem Dach von CTS EVENTIM, einem der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, zuständig für Markenpartnerschaften, Mediavermarktung und Sponsoring.Ein Großteil der Auftritte ist hier (https://www.tvnow.de/shows/rock-am-ring-20683) 30 Tage lang im Catch-up auf RTL+ abrufbar.Über RTL+:RTL+ ist mit aktuell rund 3 Millionen zahlenden Nutzer:innen und monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen das mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt. Mit über 55.000 Programmstunden verschiedener Genres bietet RTL+ das größte Entertainmentpaket. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Premium-Kund:innen von RTL+ können auf ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten zugreifen: von und für RTL+ produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und hochkarätige, preisgekrönte Fiction-Formate. Darüber hinaus umfasst RTL+ ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Lizenzserien, Livesport, einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich sowie zahlreiche TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios. Das Angebot von RTL+ besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium Duo-Bereich (7,99 EUR). Die RTL+ Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q. Im zweiten Halbjahr 2022 wird RTL+ zum ersten allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiterentwickelt. Abonnenten erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das Motto: mehr sehen, mehr hören, mehr lesen.Über CTS EVENTIMCTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund von Verboten und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2021 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 407,8 Mio. Euro. 2019, im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, betrug der Umsatz mehr als 1,4 Mrd. Euro.Pressekontakt:Senior Managerin Kommunikation & PR RTL DeutschlandJanine Steinjanine.stein2@rtl.deVolontärin Kommunikation RTL DeutschlandLena Rüttenlena.ruetten@rtl.deStv. Leiterin Bildredaktion & Senior BildredakteurinJasmin Menzerjasmin.menzer@rtl.deVolontärin BildredaktionJosefina LohmannJosefina.Lohmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5242992