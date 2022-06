Er fällt und fällt: Seit gut zwei Jahren geht es für den Kurs der CD-Projekt-Aktie abwärts. Rund 80 Prozent beträgt das Minus vom Hoch aus inzwischen. Knapp ein Jahr versuchte sich das polnische Gaming-Unternehmen an der Börse immerhin an einer Stabilisierung. Doch inzwischen hat der Kurs wieder mehrere neue Tiefs ausgelotet.Die aktuelle Erholung am Gesamtmarkt in den vergangenen hat die Aktie von CD Projekt nicht mitgemacht - im Gegenteil. So eine extreme Schwäche findet sich momentan selten.Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...