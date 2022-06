New York (ots/PRNewswire) -Der EDM Council, ein branchenübergreifender Fachverband für Datenmanagement und -analyse, hat seinen Asset Owners Report veröffentlicht, den dritten Teil seiner Forschungsreihe zum ESG-Datenmanagement. Die Studie wurde von der ESG-Daten-Arbeitsgruppe des EDM Councils durchgeführt und untersucht die Herausforderungen, denen sich Asset Owner in ihrer Rolle als Kapitalallokatoren in der sich entwickelnden ESG-Datenlandschaft gegenübersehen, und bietet gleichzeitig eine Anleitung, wie Institutionen diese Hindernisse angehen können.In dem Maße, wie sich die gesellschaftlichen Erwartungen ändern und die Anforderungen an die Offenlegung von ESG-Kriterien reifen, wird die Verantwortung für die Eigentümer von Vermögenswerten, wie betriebliche und öffentliche Pensionspläne, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Universitätsstiftungen, immer komplexer. Damit die Anlageexperten dieser Institutionen fundierte Entscheidungen treffen können, müssen sie Zugang zu zuverlässigen, aktuellen Daten haben und mit den Herausforderungen, die die aktuelle ESG-Datenlandschaft kennzeichnen, ausreichend vertraut sein, um die verschiedenen Inputs angemessen zu gewichten.In Zusammenarbeit mit Datenexperten, ESG-Fachleuten und Führungskräften aus der Wirtschaft soll dieser Bericht die Erkenntnisse erläutern, die sich aus der Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten ergeben, und bewährte Praktiken für die Verwaltung von ESG-Daten für Vermögensinhaber aufzeigen. Der Bericht umfasst drei Abschnitte, die 15 relevante ESG-Themen abdecken, den Zielzustand für jedes Thema skizzieren und speziell auf Vermögensinhaber zugeschnittene Empfehlungen liefern."ESG als strategische Chance für Asset Owner und ihre Stakeholder steckt noch in den Kinderschuhen. Infolgedessen gibt es noch viele Fragen zur Rolle von Daten und Analysen und dazu, welche Parteien für die verschiedenen Teile des ESG-Datenmanagements verantwortlich sind", sagte John Bottega, Präsident des EDM Council. "Dank der sorgfältigen Arbeit unserer wachsenden ESG-Arbeitsgruppe bietet unser neuester ESG-Bericht Klarheit und Orientierung, wie Vermögensinhaber diese Herausforderungen angehen sollten."Der ESG-Forschungsbericht des EDM Council für Asset Owner folgt auf die ersten beiden Berichte, die in der Forschungsreihe des EDM Council zum ESG-Datenmanagement veröffentlicht wurden. Diese früheren Berichte konzentrierten sich auf Berichtspflichtige Unternehmen und Rating-Anbieter und Datenaggregatoren. In einem späteren Beitrag werden die wichtigsten Fragen untersucht, die das gesamte Ökosystem der ESG-Daten betreffen.Weitere Informationen und den vollständigen Bericht des EDM Council Asset Owners finden Sie unter: https://app.smartsheet.com/b/form/71f490fed8924ec7be96b3cd39972004Informationen zum EDM GremiumDas EDM Gremium ist eine globale Vereinigung, die gegründet wurde, um die Praxis des Datenmanagements und der Datenanalyse als geschäftliche und betriebliche Priorität zu fördern. Das Gremium ist der führende globale Fürsprecher für die Entwicklung und Umsetzung von Datenstandards, Best Practices und umfassenden Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen. Mit weltweit mehr als 300 Mitgliedsorganisationen aus Nord- und Südamerika, EMEA und Asien und mehr als 20.000 Datenmanagement-Experten als Mitgliedern bietet das EDM Gremium einen Treffpunkt für Datenexperten, um sich auszutauschen, zu kommunizieren und gemeinsam an den Herausforderungen und Fortschritten im Bereich Datenmanagement und -analyse als wichtige Unternehmensfunktionen zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter: edmcouncil.org und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.Pressekontakt:P.J. Kinsella,EVP,Medienarbeit,Paragon PR,For EDM Council,+1 973-255-7153,pj@paragonpr.comOriginal-Content von: EDM Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146854/5243042