Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0001823303 Precise Biometrics AB 08.06.2022 SE0018013849 Precise Biometrics AB 09.06.2022 Tausch 10:1

SE0003036821 Speqta AB 08.06.2022 SE0017937279 Speqta AB 09.06.2022 Tausch 10:1

CA53946V1076 Lobe Sciences Ltd. 08.06.2022 CA53946V2066 Lobe Sciences Ltd. 09.06.2022 Tausch 6:1

