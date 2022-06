Berlin (ots) -Dennis Dominguez ist Experte für Personalgewinnung und der Geschäftsführer der DEDO Media GmbH in Berlin. Zusammen mit seinem Team unterstützt er Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, mittels digitalem Recruiting passende Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu finden. Dem Recruitingexperten ist es dabei wichtig, dass sich Fachkräfte aus Eigenmotivation bewerben. Deshalb setzt er auf wirkungsvolle Kampagnen in sozialen Netzwerken sowie auf den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke. Bereits über 500 Kunden konnten so planbar und sicher ihre offenen Stellen besetzen und motivierte Mitarbeiter für das eigene Unternehmen gewinnen.Steuerkanzleien suchen händeringend nach Fachkräften. Doch für viele gestaltet sich die Suche schwieriger als gedacht - nicht selten brauchen Kanzleien mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger, bis sie eine offene Stelle besetzt haben. Aber woran liegt es, dass die Suche nach passenden Mitarbeitern für so viele Kanzleien so mühsam ist? "Ein großes Problem besteht darin, dass viele Steuerberater an der Mitarbeitersuche sparen möchten, weil sie die Notwendigkeit nicht sehen. Sie denken, dass die Methoden von früher auch heute noch funktionieren können", erklärt Dennis Dominguez, Recruitingexperte für Steuerkanzleien. "Eine Stellenanzeige bei der Steuerberaterkammer kostet beispielsweise nichts und auch für Stellenportale muss man keine Unsummen ausgeben." Dennis Dominguez von der DEDO Media GmbH weiß, welche Einbußen Steuerkanzleien riskieren, die vor Investitionen in die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern zurückschrecken.Zugleich klärt der Experte auf, dass sich das Budget, das man in die Suche nach einem wirklich motivierten und geeigneten Mitarbeiter investiere, sich langfristig lohnen würde. Denn wie sich das künftige Geschäft einer Kanzlei entwickelt, hängt maßgeblich von der Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter ab. An diesem Punkt setzt Dennis Dominguez an: Er zeigt seinen Kunden neue und effektive Wege der Personalgewinnung und schafft es, mit innovativen Personalkampagnen in den sozialen Medien genau die qualifizierten Bewerber und Bewerberinnen anzusprechen, die zum Unternehmen seiner Kunden passen. Zugleich unterstützt er Kanzleien im Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, sodass die Anfragen von qualifizierten Bewerbern ganz von allein kommen. "Potenzielle Mitarbeiter müssen einerseits sehen, dass die Steuerkanzlei neues Personal sucht. Andererseits muss sofort deutlich werden, inwiefern die Kanzlei ein attraktiver Arbeitgeber ist."Neue Wege der Personalgewinnung - was Steuerkanzleien jetzt tun könnenUm beim Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke erfolgreich zu sein, rät Dennis Dominguez Steuerberatern und Kanzleien, ehrlich zu sich zu sein und sich ganz realistisch zu fragen, warum sich Bewerber für ihr Unternehmen entscheiden sollten: "Damit wird das Interesse von Fachkräften geweckt, sich mit dem Arbeitgeber auseinanderzusetzen und sich aus eigener Motivation zu bewerben." Des Weiteren ist es wichtig, den Bewerbungsprozess zu optimieren und für Bewerber so einfach wie möglich zu gestalten. Anstatt sofort zu Beginn alle Bewerbungsunterlagen zu fordern, sollten Kanzleien die Hürden für Bewerber so gering wie möglich halten.Der Recruitingexperte von der DEDO Media GmbH legt Kanzleien außerdem ans Herz, das Thema Mitarbeitergewinnung ernst zu nehmen, anstatt nach Gründen zu suchen, warum es dennoch möglich ist, mit dem derzeitigen Personal die Unmengen an Arbeit zu bewältigen. Der Experte rät daher in das Wachstum der eigenen Kanzlei zu investieren und so die Bewerbungen der richtigen Kandidaten zu begünstigen.Nachhaltiger Erfolg: Warum sich die Zusammenarbeit mit der DEDO Media GmbH lohntWas die Zusammenarbeit mit der DEDO Media GmbH für Kanzleien so besonders macht, ist, dass sie sich in ihrer Herangehensweise ganz klar von anderen Agenturen unterscheidet: "Wir werben keine Fachkräfte aktiv ab, sondern wir bewegen Menschen dazu, sich selbst zu bewerben. Das geschieht durch einen überzeugenden Internetauftritt, der einen Arbeitgeber attraktiv macht." So spricht das Team um DEDO Media Fachkräfte nicht aktiv an - sondern konzentriert sich auf den langfristigen Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke für ihre Kunden.Gepaart mit effektiven Kommunikationsmaßnahmen über soziale Netzwerke sorgen die Experten dafür, dass sich wechselwillige Fachkräfte aus Eigenmotivation heraus bewerben. Die DEDO Media GmbH begleitet Unternehmen nachhaltig durch ihren Transformationsprozess und verhilft ihnen durch die Entwicklung einer klaren strategischen Positionierung dazu, langfristig neue Mitarbeiter zu gewinnen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein unabdingbarer Wettbewerbsvorteil.Wollen auch Sie zur attraktiven Arbeitgebermarke werden und aktiv qualifizierte Fachkräfte erreichen? Wollen auch Sie zur attraktiven Arbeitgebermarke werden und aktiv qualifizierte Fachkräfte erreichen? Melden Sie sich jetzt bei Dennis Dominguez von der DEDO Media GmbH und vereinbaren Sie einen Termin.