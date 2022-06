Nachdem 2021 als "das Jahr der Einhörner" gefeiert wurde, ist in diesem Jahr Ernüchterung angesagt: Massenentlassungen und ein verändertes Investitionsklima trüben derzeit die Stimmung in der Startup-Szene. Star-Investor Carsten Maschmeyer hat für t3n die aktuelle Situation eingeschätzt. "Im Grunde sind wir wieder in einer Phase wie damals zur Dotcom-Blase", äußert sich Star-Investor und DHDL-Löwe Carsten Maschmeyer gegenüber t3n zur aktuellen Investitionsmüdigkeit in der Startup-Szene. Ihm zufolge hat die Startup-Szene im Jahr 2021 bereits ihren Peak erreicht. Denn nachdem 2021 als "das Jahr der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...