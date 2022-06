Das Londoner Tech-Startup Nothing will sein erstes Smartphone am 12. Juli enthüllen. Mit dem zweiten Produkt des vom Ex-Oneplus-Mitgründer ins Leben gerufenen Unternehmens will man nicht weniger als Apple angreifen. Nach dem ersten Teaser zum Phone 1 im März hat das Startup nun den Termin zur Vorstellung des Smartphones genannt, das laut Nothing das wichtigste Produkt darstellt. Es sei der "eigentliche Beginn der Reise von Nothing", mit der "Technik wieder Spaß macht". Es sei ferner eine "eine Einladung, alles zu verlernen, ...

