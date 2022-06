Basel (ots) -Mit dem Gesundheitsmonitor - eine repräsentativen Umfrage des gfs.bern im Auftrag von Interpharma - wurden Schweizer Stimmberechtigte bereits zum 23. Mal zu den wichtigsten Themen und Entwicklungen im Gesundheitswesen befragt. Die letzten beiden Jahre der Pandemie haben der Bevölkerung die Bedeutung unseres qualitativ hochwertigen Gesundheitssystems deutlich vor Augen geführt. Die Bevölkerung ist sich einig, dass die Schweiz die COVID-Krise gut überstanden hat. Der Gesundheitsmonitor 2022 zeigt aber klar, dass die Pandemie für die Bürgerinnen und Bürger vorbei ist. Normalisierungstendenzen sind in der Umfrage bereits deutlich erkennbar.Die Ergebnisse aus der Umfrage des diesjährigen Gesundheitsmonitors werden an einem virtuellen Mediengespräch vorgestellt. Anmeldungen bitten an samuel.lanz@interpharma.chGerne laden wir Sie dazu ein:Mittwoch, 15. Juni 2022, 15:00 UhrVirtuelle VeranstaltungMediengespräch Gesundheitsmonitor 2022: ProgrammMittwoch, 15. Juni 2022, 15:00 UhrVirtuelle Veranstaltung15:00 Uhr Begrüssung und EinführungDr. René Buholzer, Geschäftsführer Interpharma und Delegierter des Boards15:15 Uhr Präsentation UmfrageergebnisseUrs Bieri, Co-Leiter gfs.bern15:45 Uhr Gelegenheit für FragenPressekontakt:Samuel Lanzsamuel.lanz@interpharma.chOriginal-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100890489