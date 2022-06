Tagesausblick für 09.06.: DAX legt vor EZB-Zinsentscheid den Rückwärtsgang ein

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Mittwoch Kursverluste. Anleger und Händler warten mit Spannung auf den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und neue US-Inflationsdaten am Freitag. Vorher halten sich viele Marktteilnehmer mit neuen Engagements eher zurück und erhöhen ihre Cashquote, heißt es.

Die hohe Inflation und steigende Zinsen bleiben weiter das beherrschende Thema am Markt. US-Finanzministerin Janet Yellen brachte am Mittwoch ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Inflation sinken werde, sagte aber zugleich, dass sie mit einer weiterhin hohen Teuerungsrate rechne. Die Hoffnung am Markt, dass der Höhepunkt der Inflation ("Peak Inflation") bereits erreicht ist, könnte mit den US-Inflationsdaten am Freitag vielleicht neue Nahrung erhalten.

Unternehmen im Fokus

Die Schweizer Großbank Credit Suisse rechnet wegen der weiterhin schwierigen Marktbedingungen im zweiten Quartal mit einem Verlust. "Die aktuelle geopolitischen Lage mit der Kombination der russischen Invasion der Ukraine, der deutlichen Straffung der Geldpolitik durch die wichtigsten Zentralbanken als Reaktion auf den signifikanten Anstieg der Inflation sowie das Auslaufen der COVID-bezogenen Stimulierungsmaßnahmen haben zu einer weiterhin erhöhten Marktvolatilität, schwachen Kundenbewegungen und einem anhaltenden Deleveraging der Kunden geführt", erläuterte die Bank.

Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich nach stundenlanger Diskussion einstimmig für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes NVX-COV2373 des Herstellers Novavax ausgesprochen. Die FDA folgt meistens der Entscheidung des Beratergremiums, auch wenn die Entscheidung nicht bindend ist. Der Novavax-Impfstoff basiert nicht auf der mRNA-Technologie und ist in Deutschland bereits seit Februar verfügbar.

Wichtige Termine

China - Außenhandelsdaten Mai

Eurozone - EZB-Zinsentscheid und Pressekonferenz

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.589/14.603/14.706/14.925 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.330/14.315/14.226 Punkte

Der DAX prallte im Mittwochshandel erneut an der Widerstandszone zwsichen 14.589 und 14.603 Punkten ab und korrigierte deutlich. Wichtige Supports wurden bislang ab er nicht erreicht. Es bleibt folglich beim Unterstützungscluster zwischen 14.330 und 14.315 Punkten. Spätestens dort müssen sich die Bullen zeigen. Ein weiterer Support notiert bei 14.226 Punkten. Auf der Oberseite ist um 14.600 Punkte der Deckel drauf. Darüber könnte der DAX das Zwischenhoch bei 14.706 Punkten ansteuern.

DAXin Punkten; 4-Stunden-Chart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2022 - 08.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAXin Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017- 08.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W46 3,06* 14.100 14.600 16.08.2022 DAX HB6W4A 2,39* 14.500 15.000 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2022; 17:10 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W5C 2,60* 14.900 14.400 16.08.2022 DAX HB6W5G 3,33* 15.300 14.800 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2022 17:12 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 09.06.: DAX legt vor EZB-Zinsentscheid den Rückwärtsgang ein erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).