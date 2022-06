Bei den Ölpreisen zeichnet sich weiterhin keine Entspannung ab. Tatsächlich können Verbraucher derzeit froh sein, dass der Preis je Barrel nicht schon längst über 120 USD gestiegen ist. Denn genügen Argumente dafür gäbe es momentan, gerade mit Blick auf den geendeten Lockdown in chinesischen Millionenmetropolen.Die hohen Preise wirken sich nicht nur an den Tankstellen aus, wo die Entlastungen der Bundesregierung schon wieder weitgehend verpufft sind. Die Energiepreise insgesamt werden durch hohe Erdölpreise in die Höhe getrieben, und ...

