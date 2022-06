EQS-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

IMMOFINANZ AG: Änderungen im Vorstand



08.06.2022

IMMOFINANZ AG: Änderungen im Vorstand Nach dem erfolgreichen Vollzug des Pflichtangebots der CPI Property Group in Bezug auf die IMMOFINANZ haben sich heute der Aufsichtsrat und die Mitglieder des Vorstands, Herr Mag. Dietmar Reindl und Herr Mag. Stefan Schönauer, im Zusammenhang mit dem Kontrollwechselereignis einvernehmlich darauf geeinigt, dass die Vorstandsverträge der beiden Vorstandsmitglieder mit 8. Juni 2022 beendet werden. Herr Mag. Dietmar Reindl und Herr Mag. Stefan Schönauer werden der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2022 als Berater des Vorstands und des Aufsichtsrats erhalten bleiben. Frau Radka Doehring wurde im April 2022 zum Mitglied des Vorstands bestellt und übernimmt die Agenden von Mag. Dietmar Reindl und Mag. Stefan Schönauer. Die beiden Herren werden sie in ihrer neuen Rolle und bei zukünftigen Projekten weiterhin unterstützen. Mag. Dietmar Reindl war seit 2012 in zentralen Führungsfunktionen in der IMMOFINANZ tätig und wurde im Mai 2014 in den Vorstand berufen. Mag. Stefan Schönauer war seit 2008 in leitenden Positionen in der IMMOFINANZ tätig und wurde im März 2016 zum Finanzvorstand bestellt. Miroslava Grestiakova, Vorsitzende des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ:

"Wir danken Dietmar und Stefan für ihre wichtige Rolle bei der Neupositionierung der IMMOFINANZ als erfolgreicher Gewerbeimmobilien-Spezialist in ihren Märkten. Ihre Passion und ihr Einsatz haben die IMMOFINANZ in diesen herausfordernden Zeiten zu einem sehr innovativen, profitablen und auch krisenresistenten Unternehmen gemacht." Martin Nemecek, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ und CEO der CPI Property Group:

"Dietmar und Stefan haben als Vorstände gemeinsam mit ihren engagierten Mitarbeitern ein hervorragendes Immobilienunternehmen geformt. Dieser große Erfolg hat die CPI Property Group überzeugt und wir sind stolz darauf, Hauptaktionär der IMMOFINANZ zu sein. Ich möchte Dietmar und Stefan dafür danken, dass sie der Gesellschaft auch in Zukunft beratend zur Seite stehen und ihre Erfahrung in zukünftige Projekte einbringen werden." Dietmar Reindl:

"Die Schaffung der neuen IMMOFINANZ durch die Realisierung von Immobilienlösungen für unsere Kunden in ganz Europa war der Motor des Erfolgs der letzten Jahre. Heute sind wir auf die Entwicklung und den Einsatz von Immobilienmarken zum Wohle unserer Stakeholder spezialisiert. Die Position als Marktführer bei Fachmarktzentren in Europa und die Vorreiterrolle bei flexiblen Bürolösungen sind Teil der Erfolgsgeschichte eines hochprofessionellen Teams von Immobilienexperten und bilden die "neue IMMOFINANZ". Ich bin allen Beteiligten überaus dankbar, die die IMMOFINANZ und mich auf diesem Weg unterstützt haben. Jetzt Teil eines noch größeren Immobilienkonzerns zu sein, eröffnet neue Möglichkeiten, von denen ich sicher bin, dass sie umgesetzt werden und das führende Immobilienunternehmen in CEE, wenn nicht sogar in Europa, geschaffen wird!" Stefan Schönauer:

"Nach mehr als sechs sehr spannenden und manchmal auch herausfordernden Jahren als Vorstandsmitglied der IMMOFINANZ möchte ich mich vor allem bei unserem großartigen IMMOFINANZ-Team für die harte Arbeit und den großen Einsatz bedanken. Es war mir eine Freude, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Gemeinsam haben wir die IMMOFINANZ zu einem sehr profitablen Unternehmen geformt, indem wir strukturelle Komplexität reduziert und viele Altlasten aus der Vergangenheit bereinigt haben. Ich bin stolz darauf, unsere Gesellschaft mit einem stabilen Investment-Grade-Rating von S&P, einer sehr starken Bilanz mit geringer Verschuldung und einem in den letzten Jahren kontinuierlich wachsenden FFO übergeben zu können. Ich danke allen Stakeholdern und Geschäftspartnern für ihre Unterstützung bei der Erreichung dieser Ziele in den letzten Jahren. Schließlich bin ich zuversichtlich, dass die IMMOFINANZ mit der CPI Property Group nun einen langfristigen Großaktionär hat, der die Gesellschaft in eine stabile und erfolgreiche Zukunft führen wird."

