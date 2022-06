News von Trading-Treff.de DAX prallt erneut an der 14600 ab. Damit erzielt der Index ein neues Wochentief einen Tag vor der EZB-Sitzung, die mit Spannung erwartet wird. DAX scheitert erneut am Widerstandsbereich Mit 14.602 hat der Index heute den Widerstandsbereich direkt am Morgen noch einmal getroffen und ist davon abgeprallt. Die Ernüchterung war deutlich zu spüren, denn es ging rasant in Richtung 14.500 und damit rund 100 Punkte in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...