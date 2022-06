Das ePortal von TuxCare, ein zentrales Managementsystem für die groß angelegte Bereitstellung von Patches, bietet jetzt API-Zugang zu Ansible, Chef und Puppet

Gartner Security Risk Management Summit TuxCare kündigte heute drei neue DevSecOps-Integrationen mit dem zentralisierten ePortal-Managementsystem an. Die Integrationen mit Ansible, Chef und Puppet stehen über eine API-Schnittstelle zur Verfügung und bieten Patching und ein zentralisiertes Lizenzmanagement. Patching und Lizenzmanagement gelten als wichtige DevSecOps-Workflow-Tools und entscheidende Komponenten bei der Sicherung von Linux-Systemen, die in der Infrastruktur von Großunternehmen eingesetzt werden.

Das ePortal von TuxCare wird in großen Infrastrukturen eingesetzt, bei denen die Server nicht direkt mit dem öffentlichen Internet verbunden sind, aber dennoch eine hohe Sicherheit erfordern. Die Server setzen sich mit ePortal in Verbindung, um neue Patches zu installieren. ePortal bietet darüber hinaus ein zentralisiertes Lizenzmanagement mit einem klaren und transparenten Überblick über die Lizenznutzung zu jeder Zeit.

"Unsere Kunden nutzen eine große Bandbreite an Tools, um ihre Cloud- und lokalen Systeme besser zu schützen. Integrationen mit wichtigen Diensten wie Ansible, Chef und Puppet spielen dabei eine entscheidende Rolle und bieten unseren Kunden einen unmittelbaren Nutzen in Form von Zeitersparnis und erhöhter Sicherheit", so Jim Jackson, Präsident und Chief Revenue Officer von TuxCare. "Die manuelle Ausführung von Sicherheitsfunktionen ist ein Rückschritt, und die Bereitstellung dieser Integrationen wurde vielfach gefordert. Wir werden die Liste der Dienste, die wir integrieren, weiter ausweiten und damit den Kunden von TuxCare helfen, ihre Infrastruktur zu sichern."

Der API-Zugang zum ePortal ermöglicht Dienste wie die Deinstallation von Agents und leistungsstarke Query-Funktionen. So können Sie z. B. Systeme für die Berichterstattung über Anwendungen von Drittanbietern auflisten und filtern. Sofort einsatzbereite Playbooks für Ansible, Recipes für Chef und Plans für Puppet können in bestehende Workflow-Skripte eingebunden werden. Die bereitgestellten Playbooks/Recipes/Plans können als Ausgangsbasis für eine erweiterte Integration dienen, da es sich um Standard-APIs handelt, die JSON-Daten verwenden.

TuxCare wird auf dem Gartner Security Risk Management Summit 2022 einen Vortrag halten. Jim Jackson, Präsident von TuxCare, wird am Donnerstag, den 9. Juni um 14:45 Uhr im Rahmen der ETTS-Reihe über "Why Johnny Can't Patch" sprechen. TuxCare ist außerdem ein Silver-Level-Aussteller. Teilnehmer können den Stand Nr. 573 besuchen und sich über Live-Patching, erweiterten Lebenszyklus-Support und Linux-Supportdienste informieren.

Die Dokumentation zum ePortal finden Sie hier, einschließlich Hardware-Anforderungen, Installationsanleitungen für Ubuntu und mehr: https://tuxcare.com/resource/devsecops-api-integrations/

