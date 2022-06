Die Märkte in den USA gaben heute auf breiter Front nach, denn die Anleger messen einer möglichen Konjunkturabkühlung wieder mehr Gewicht bei. Auch der Anleihemarkt sogt für Abwärtsdruck. Am Freitag könnte mehr Klarheit herrschen, wie es kurzfristig an den Märkten weitergeht.Der DOW verlor 269,24 Punkte beziehungsweise 0,81Prozent und schloss bei 31.910,90. Der S&P 500 rutschte um 1,08Prozent ab und schloss bei 4.115,77, während der NASDAQ e um 0,73Prozent auf 12.086,27 fiel. Die Anleger reagierten ...

