Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung hat den Laserfiche Solution Marketplace lanciert, eine öffentlich zugängliche Sammlung von Lösungsvorlagen, die die Prozessautomatisierung und digitale Transformation vorantreiben. Laserfiche hat heute damit begonnen, Lösungsvorlagen von Anwendern entgegenzunehmen, um den Marktplatz noch weiter auszubauen.

Der Laserfiche Solution Marketplace hilft Unternehmen bei der Umsetzung der digitalen Transformation und der Beschleunigung von Innovationen im gesamten Unternehmen, indem ein Low-Code-Ansatz zur Prozessautomatisierung und -integration angewendet wird. Benutzer können ihre eigenen automatisierten Workflows erstellen und bereitstellen oder Laserfiche mit anderen Anwendungen schneller über vorgefertigte Lösungen verknüpfen, die branchenerprobten Designs und Best Practices folgen.

"Um die Prozessautomatisierung für unsere weltweite Community einfacher und zugänglicher zu machen, konzentriert sich Laserfiche auf die Entwicklung intuitiver und skalierbarer Anwendungen zur Prozessautomatisierung", so Justin Pava, Director of Product Management bei Laserfiche. "Diese von Laserfiche-Anwendern und -Experten entwickelten Lösungsvorlagen versetzen Unternehmen in die Lage, auf bestehenden Best Practices, Branchen- und Produktkenntnissen aufzubauen und Lösungen auf ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen."

Der Laserfiche Solution Marketplace enthält derzeit mehr als 100 Lösungsvorlagen, die sowohl allgemeine Geschäftsprozesse als auch individuelle Anforderungen von Branchen oder Organisationen abdecken. Zu den häufig eingesetzten Lösungsvorlagen gehören:

Anwerbung neuer Mitarbeiter

Kreditorenbuchhaltung Bestellanforderung

Vertragsmanagement

"Federal Assistance Program"-Lösung für Regierungen

Neue Kontoeröffnung für Finanzdienstleister

HEERF-Zuschussanträge für Hochschuleinrichtungen

Benutzer können außerdem vor dem Herunterladen eine Lösungsvorschau anzeigen und Listen mit neu hinzugefügten, besonders beliebten und im Trend liegenden Prozessen einsehen. Diese Funktionen sind darauf ausgerichtet, mehr Ideen zu fördern und IT-Teams und private Entwickler in die Lage zu versetzen, den digitalen Wandel in ihren Organisationen voranzutreiben.

"Als ein großer, expandierender Schulbezirk sind wir immer auf der Suche nach mehr Effizienz und der Neugestaltung unserer Prozesse, um unseren Schülern und ihren Familien einen besseren Service bieten zu können", sagte John Rokenbrod, Software and Records Analyst und Records Management Officer beim Bryan Independent School District. "Der Zugang zu vorkonfigurierten Vorlagen mit Workflows, Formularen und sogar Integrationen, die wir an unsere Bedürfnisse anpassen können, bietet uns jede Menge Inspiration und bewahrt uns davor, das Rad jedes Mal neu erfinden zu müssen, wenn wir eine Lösung benötigen. Der Laserfiche Solution Marketplace bietet uns die Unterstützung für unsere digitalen Projekte, so dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren können, eine großartige Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter und die bestmögliche Erfahrung für unsere Schüler zu schaffen."

Durch die Möglichkeit, den Marketplace für die Einreichung von Lösungsvorlagen durch Benutzer zu öffnen, möchte Laserfiche die Bandbreite der Angebote im Marketplace noch weiter ausbauen. Gleichzeitig werden die Kunden von Laserfiche zur Stärkung einer innovativen Nutzergemeinschaft beitragen und in die Lage versetzt, auf den Erfolgen anderer Prozessentwickler und Innovatoren von Laserfiche aufzubauen.

Wenn Sie mehr über Lösungsvorlagen erfahren möchten und wissen möchten, wie Sie Ihre eigene Vorlage einbringen können, besuchen Sie den Laserfiche Solution Marketplace: https://marketplace.laserfiche.com/.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Mit leistungsfähigen Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter für das papierlose Büro durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-first Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.

Die weltweit ansässigen Mitarbeiter von Laserfiche setzen sich für die Vision des Unternehmens ein, Kunden zu befähigen und Menschen zu inspirieren, sich neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

