Die neue Initiative ist auf wachstumsstarke und führende Technologieunternehmen ausgerichtet

ESI Group, Rungis, Frankreich, (ISIN Code: FR0004110310, Symbol: ESI), ein globaler Partner für Simulations- und Virtual-Prototyping-Software für die Industrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die Euronext Tech Leaders Initiative aufgenommen wird, ein neues Segment, das mehr als 100 wachstumsstarke und führende Technologieunternehmen in ganz Europa umfasst.

Cristel de Rouvray, Chief Executive Officer der ESI Group, dazu: " ESI Group ist hocherfreut, zu den 100 europäischen Unternehmen zu gehören, die in dieses neue Segment der Euronext Tech Leaders aufgenommen wurden. Initiativen dieser Art sind für Unternehmen wie unseres von entscheidender Bedeutung. Sie tragen dazu bei, die Veränderung der Bewertungsmethoden von Tech-Unternehmen durch das europäische Finanz-Ökosystem zu forcieren. Wir bei ESI sind davon überzeugt, dass Technologie und Software die wichtigsten Voraussetzungen für die Schaffung einer sichereren, saubereren und produktiveren Industrie und damit auch für die Gesellschaft sind. Es ist eine neue Reise, die für unser Ökosystem der europäischen Tech-Leader beginnt."

Das breitgefächerte Tech-Ökosystem der Euronext vereint mehr als 700 Tech-Unternehmen, die an den Euronext-Märkten notiert sind, mit mehr als 660 Absolventen der Pre-IPO-Programme und einer großen internationalen Investorenbasis, die sämtliche Wachstumsprofile von Tech-Unternehmen finanziert.

Euronext Tech Leaders setzt sich aus über 100 wachstumsstarken und führenden Unternehmen zusammen, die jeweils spezifische Kriterien erfüllen, um sich zu qualifizieren. Es ergänzt das bestehende Tech-Angebot der Euronext und soll den europäischen Tech-Sektor stärken und als Katalysator für die nächste Generation von Tech-Leadern dienen.

Das Unternehmen wird nicht nur für den Wert geschätzt, den es für das Industrie- und Technologie-Ökosystem generiert, sondern gehört auch zu dem noch engeren Segment der von Frauen geführten Tech-Leader (weniger als 10 von +100 Unternehmen). Das Management von ESI Group besteht aus zehn Personen, von denen vier Frauen sind, die Schlüsselpositionen als CEO, EVP Operations CFO, SVP Governance General Secretary und Chief of Staff innehaben.

Als einer der Euronext Tech Leader wird ESI Group von den Dienstleistungen profitieren, die Euronext und seine Partner entwickelt haben, um die Teilnehmer auf ihrem Weg zum Börsengang zu unterstützen.

Euronext Tech Leaders

Kommende Veranstaltungen

Jahreshauptversammlung 28. Juni 2022 (13.30 Uhr MEZ)

Halbjahresergebnisse 7. September 2022 (17.35 Uhr MEZ)

2022 (17.35 Uhr MEZ) Anlegerkonferenz 27. September2022

Über ESI Group

Die 1973 gegründete ESI Group verfolgt die Vision einer Welt, in der sich die Industrie für mutige Ergebnisse einsetzt und sich mit wichtigen Themen befasst Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer, flexible und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet verlässliche und maßgeschneiderte Lösungen, die auf vorausschauender physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping beruhen und es der Industrie ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und gleichzeitig komplexe Sachverhalte zu bewältigen. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automobil- und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie in der Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1200 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 136,6 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Fach B der Euronext Paris notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.esi-group.com.

Über Euronext

Euronext ist die führende paneuropäische Marktinfrastruktur, welche die europäischen Volkswirtschaften mit den globalen Kapitalmärkten verbindet, um Innovation und nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen. Sie betreibt regulierte Börsen in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Portugal. Mit annähernd 2.000 börsennotierten Emittenten und einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Billionen Euro (Stand: Ende März 2022) verfügt sie über eine beispiellose Bandbreite an Blue-Chip-Unternehmen und einen starken, breit gefächerten nationalen und internationalen Kundenstamm. Euronext betreibt regulierte und transparente Aktien- und Derivatemärkte, einen der führenden elektronischen Märkte für den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren in Europa und ist das weltweit größte Zentrum für die Notierung von Anleihen und Fonds. Die Produktpalette umfasst Aktien, Devisen, börsengehandelte Fonds, Optionen und Zertifikate sowie Anleihen, Derivate, Rohstoffe und Indizes. Die Gruppe bietet über Euronext Clearing ein Multi-Asset-Clearinghaus und über zentrale Wertpapierverwahrungsstellen von Euronext Securities in Dänemark, Italien, Norwegen und Portugal Verwahrungs- und Abrechnungsdienstleistungen an. Euronext nutzt zudem seine Expertise in der Marktabwicklung und stellt Technologie- und Managed Services für Dritte zur Verfügung. Neben dem regulierten Hauptmarkt betreibt Euronext auch eine Reihe von Junior-Märkten, die den Zugang zur Börsennotierung für KMU vereinfachen. Die neuesten Informationen finden Sie unter euronext.com oder folgen Sie uns auf Twitter (twitter.com/euronext) und LinkedIn (linkedin.com/euronext).

