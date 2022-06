WilsonHCG ist im PEAK Matrix Assessment 2022 der Everest Group für globale RPO-Dienstleistungen (Recruitment Process Outsourcing) sowohl als Leader als auch als Star Performer eingestuft worden.

Die PEAK Matrix analysiert die sich wandelnde Dynamik der RPO-Landschaft und liefert eine objektive, datenbasierte, vergleichende Bewertung von 37 RPO-Anbietern auf der Grundlage ihrer Gesamtkompetenz in unterschiedlichen Märkten. Analysiert wird das Zukunftsbild der RPO-Anbieter, ihre Fähigkeit zur Umsetzung und der Einfluss ihrer Dienstleistungen auf den gesamten Markt.

Die Everest Group würdigte die starke Erfolgsbilanz von WilsonHCG bei der Rekrutierung von hochqualifizierten Angestellten, so etwa im Ingenieurwesen, in IT-Rollen und im Gesundheitswesen, sowie die starke Präsenz des Unternehmens in Nordamerika, EMEA und Südafrika.

Weitere Höhepunkte der Bewertung:

Die umfassenden Dienstleistungen von WilsonHCG im Bereich Vielfalt, Gerechtigkeit, Integration und Zugehörigkeit (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging bzw. kurz DEIB), einschließlich der DEIB-Scorecard.

Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in sein Technologiepaket, das auf eigenen Tools und Partnerschaften basiert.

Die maßgeschneiderten Beratungsdienste für Kunden in den Bereichen strategische Personalplanung, Arbeitgebermarkenbildung, Programmdesign und Technologieoptimierung.

"Wir fühlen uns geehrt, als Leader und Star Performer ausgezeichnet zu werden. Die Teams bei WilsonHCG sind jeden Tag bestrebt, Spitzenleistungen zu erbringen, um die Aufgaben im Zusammenhang mit der Talentsuche für unsere Kunden zu verbessern. Das war noch nie so wichtig wie in diesem sich schnell wandelnden Markt", sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG.

"WilsonHCG hat mit seiner globalen Präsenz, seiner Erfahrung bei der Beschaffung von Talenten für anspruchsvolle Positionen und seinen umfassenden Lösungen für die Talentakquise einen überzeugenden Mehrwert für seine Kunden geschaffen", sagte Aniruddha Kulkarni, Practice Director bei der Everest Group. "Das umfangreiche Kundenportfolio des Unternehmens, sein umfassender Technologiestack und seine gezielten Investitionen in den Aufbau von Beratungskapazitäten tragen dazu bei, dass WilsonHCG im ‚Recruitment Process Outsourcing (RPO) Services PEAK Matrix Assessment 2022 Global' der Everest Group als Leader und Star Performer positioniert ist."

Weitere Informationen über den Bericht finden Sie auf der Website der Everest Group.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein mehrfach ausgezeichneter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der weltweit angesehensten Marken beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine vollständige Palette an konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen an, darunter Recruitment Process Outsourcing (RPO), Vermittlung von Führungskräften, Zeitarbeitslösungen und Technologieberatung.

TALENT. It's more than a solution; it's who we are.

