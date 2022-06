Tokyo (ots/PRNewswire) -Die Nippon Express Group (Belgien) N.V./S.A., ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. hat seinen vierten Standort in Belgien - das Logistikzentrum Genk - im Genk Green Logistics Park im Osten des Landes eingerichtet und am 25. April den Betrieb aufgenommen.Logo - https://kyodonewsprwire.jp/img/202205301914-O1-NBWlT2ltZentrum außen:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202205301914/_prw_PI2fl_zR1xmr8g.jpgAutomatische Sortiermaschine:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202205301914/_prw_PI3fl_D423HOWg.jpgMit dem Wachstum des europäischen E-Commerce-Marktes und der Ausbreitung von COVID-19-Infektionen wächst die Dynamik bei der Verlagerung, Konsolidierung und Erweiterung von Vertriebszentren, insbesondere für Kunden aus der Bekleidungsindustrie.Das neue Zentrum liegt neben dem Terminalhafen für den Binnenschiffsverkehr des Hafens von Antwerpen und verbindet die Bahnterminals, die andere europäische Ziele bedienen, mit dem Flughafen von Lüttich und sichert so einen geografischen Vorteil im Herzen eines europäischen Logistiknetzes, das von einem Massenverbrauchsgebiet, das Deutschland, die Niederlande und Frankreich umfasst, umschlossen wird. Eine Reihe von energiesparenden Geräten (Solar- und Windkraftanlagen, Wasserkreislaufsysteme usw.) wurde eingeführt, um die Kohlenstoffneutralität zu erreichen, und das Zentrum beabsichtigt, in Zukunft die BREEAM-Zertifizierung (BRE Environmental Assessment Method) zu erwerben.Die NX Group wird ihre Bemühungen für die Bekleidungsindustrie, die in ihrem Geschäftsplan als vorrangige Branche eingestuft ist, verstärken und ihre Logistikfunktionen in Europa weiter ausbauen, um ihre Kunden bei der Entwicklung ihrer Geschäftsaktivitäten zu unterstützen.Profil der EinrichtungName: Logistikzentrum Genk, Nippon Express (Belgien) N.V./S.A.Standort: Henry Fordlaan 12A, 3600 Genk, BelgienLagerbereich: 20,000 m2Hauptsächliche Ausstattung: 23 LKW-Docks, 6 Stretchfolien-Verpackungsmaschinen und 38 SortiermaschinenBeginn der Geschäftstätigkeit: 25. April 2022Beschreibung des Unternehmens: Annahme, Inspektion, Sortierung, Palettierung, Lagerung und VersandWebsite von Nippon Express https://www.nipponexpress.com/Offizieller LinkedIn-Account der NX Group:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Hr.) Homare Kato oder (Hr.) Tomonori Sekiya oder (Fr.) Yuriko Motoki,Abteilung Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5243151