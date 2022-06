Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat den zweiten Handelstag in Folge mit Verlusten beendet. Der Start war noch recht verheißungsvoll, der DAX notierte über der Marke von 14.600 Punkten. Dann rutschte er immer weiter ab und ging mit 14.445 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Puma Die Aktie von Puma hatte im November ihr Allzeithoch markiert. Dann setzte ein dynamischer Abwärtstrend ein. Das Verlaufstief erreichte das Papier am 25. Mai. Im Anschluss begann eine Erholungsrallye, die bis heute anhält. Dabei sprang der Kurs über mehrere wichtige Marken. Aus technischer Sicht rücken jetzt drei weitere potenzielle Erholungsziele in den Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf