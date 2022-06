Die Aktie des deutschen Baustoffkonzerns ist von Februar auf März im Abwärtsstrudel der deutschen Börse mit in die Tiefe gezogen worden. Doch seither zeigt die HeidelbergCement-Aktie ein überaus positives Bild. So konnten sich in den letzten beiden Monaten zwei höhere Tiefs im Chart bilden.

