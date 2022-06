Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft der Sartorius Gruppe. Sie hat ihren Hauptsitz in Göttingen und ist an der Börse Frankfurt mit Stamm- und Vorzugsaktien notiert. Sartorius ist ein international führender Partner der Biopharma-Branche. Mit den angebotenen Lösungen werden Kunden dabei unterstützt, Medikamente schneller zu entwickeln und effizient zu produzieren. In den vergangenen Jahren ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...