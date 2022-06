Hamburg (ots) -Hanna W. ist neugewählte Betriebsrätin. Sie nimmt einen großen Schluck Kaffee, wirkt erschöpft aber vor allem erleichtert. "Endlich haben wir es geschafft, einen Betriebsrat zu wählen. Jetzt wird sich hier einiges ändern!" Vor ihr liegen ein dickes Gesetzbuch und ein Ordner mit weiteren Unterlagen. "Da kommt richtig viel auf uns zu und wir müssen uns plötzlich mit Gesetzestexten befassen, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber schon jetzt sehen wir auch, wie viele spannende Möglichkeiten wir als Betriebsrat haben."Im Frühjahr fanden Betriebsratswahlen in ganz Deutschland statt. Kleine, mittlere und große Unternehmen wählten die Mitglieder ihres bestehenden oder neuen Betriebsrats. Eine spannende Zeit, in der sich neu gewählte Mitglieder mit ihren Aufgaben, Rechten und Pflichten vertraut machen.Seminare für ArbeitnehmervertreterDie GS Consult GmbH (https://gsconsult.de/) ist als erfahrener Ansprechpartner für Betriebsräte da. "Mitbestimmung ist so wichtig, weil dadurch die wirtschaftliche Sicht des Arbeitgebers mit der Praxiserfahrung des Betriebsrats zusammenkommt. Dadurch finden wir Lösungen, auf die keine Seite allein gekommen wäre", so Claus Jahncke von GS Consult.Was beinhaltet die Betriebsratsarbeit? Wie sieht die rechtliche Grundlage aus? Was ist in Sachen Datenschutzgrundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz zu beachten? Wie wird die Geschlechterquote berechnet? Zu all diesen Themen bietet GS Consult Fortbildungen an, die als Online-Seminare oder in Präsenz durchgeführt werden. Gerade als Einstieg eignet sich das Basis-Seminar (https://gsconsult.de/termine/) hervorragend für neue Mitglieder. Übrigens: Wer im Betriebsrat mitarbeitet, hat einen Rechtsanspruch auf Seminare - diese müssen vom Arbeitgeber übernommen werden.Betriebsräte verbessern das ArbeitsklimaMitglieder von Betriebsräten könnenan Lösungen für betriebliche Fragen mitarbeiten, sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen einbringen, Fairness und Toleranz im Unternehmen stärken. Es ist nachgewiesen, dass Betriebe mit Betriebsrat eine geringere Personalfluktuation haben, die Mitarbeitenden zufriedener sind und das Arbeitsklima als angenehmer empfinden. Diese Zufriedenheit sorgt auch für mehr Leistung: Die Produktivität steigt, wenn es einen Betriebsrat gibt."Gerade in diesen Corona-Zeiten ist die Betriebsratsarbeit so wichtig, weil sich die ganze Arbeitsorganisation durch das Homeoffice verändert. Durch die Reform des Gesetzes können nun Betriebsräte auch dabei mitbestimmen", so Claus Jahncke von GS Consult.Hier gibt es weitere Angebote und Informationen für Betriebsräte (https://gsconsult.de/betriebsrat/)Über GS Consult:Die GS Consult GmbH mit Sitz in Oldenburg begleitet als Unternehmensberatung seit 1999 Menschen und Unternehmen in Veränderungsprozessen. Die Beratung für Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter orientiert sich am Wandel, begleitet Veränderungsprozesse und erkennt Chancen in herausfordernden Situationen.Pressekontakt:GS Consult GmbHGiuseppa MüllerMail: g.mueller@gsconsult.deTel.: 0441/21980596Web: www.gsconsult.de ;Original-Content von: GS Consult GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81616/5243244