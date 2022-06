Der Online-Bezahldienst Paypal bietet US-Nutzern bereits seit Ende 2020 erste Krypto-Funktionen an. Sie können mit der Paypal-App ausgewählte Coins kaufen, aufbewahren und verkaufen oder zum Bezahlen von Einkäufen über die Plattform nutzen. Nun hat das Unternehmen ein weiteres Feature in Aussicht gestellt.Das Unternehmen öffnet die Paypal-App auch für Krypto-Transaktionen von und zu externen Wallets. Künftig können Nutzer in den USA ihre Coins aus der Paypal-App an externe Adressen - einschließlich ...

