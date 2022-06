Die Deutsche Börse AG (WKN: 581005 ISIN: DE0005810055) rutschte am gestrigen Handelstag unter die wichtige Unterstützung, die 200-Tage Linie (blau im Chart) und löste dabei in der Folge auch unsere StopMarke bei 153 Euro aus. Unsere spekulative Longposition wurde somit mit kleinem Verlust glattgestellt. Der Kurs gab im gesamten Tagesverlauf weiter deutlich ab und fiel im Tief bis auf 150,35 Euro. Die Aktie zeigt sich somit aktuell deutlich angeschlagen, weshalb wir mit weiteren Verlusten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...