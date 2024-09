Solana oder Ethereum? Wo herrscht jetzt mehr Potenzial?

Der Kryptomarkt findet nach wie vor keine klare Richtung. Während Bitcoin den Ausbruch über die 60.000 Dollar Marke nicht schafft, zeigt sich dasselbe Bild auch bei den meisten Altcoins. Am härtesten hat es Ethereum in den letzten Monaten getroffen. Solana war noch bis vor kurzem der große Überflieger am Kryptomarkt. Nun stellen sich Anleger die Frage, welchen der beiden Coins sie während der aktuellen Seitwärtsbewegung akkumulieren sollten.

Solana näher am EMA200

Natürlich sind beide Coins, SOL und ETH, stark von der Bitcoin-Kursentwicklung abhängig. Egal wie bullish die Nachrichten rund um eines der beiden Projekte sein sollten, der Kurs wird nicht langfristig signifikant steigen, wenn der Bitcoin-Kurs nicht steigt. Sobald es für die digitale Leitwährung wieder bergauf geht, wird aber auch die Frage wieder aufkommen, welcher Altcoin eine noch bessere Performance erzielen könnte. Solana war dabei bisher immer ein heißer Kandidat. Zumindest seit Anfang 2023. Zwar notiert SOL aktuell noch unter dem EMA200, allerdings ist die Distanz bei weitem nicht so groß wie bei Ethereum (ETH).

(SOL-Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Der EMA200 gilt in der technischen Analyse als wichtiger Indikator und wird daher von vielen Tradern genau verfolgt. Wird dieser überschritten, sendet das ein klares Kaufsignal in den Markt. Bei Ethereum (ETH) ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage noch deutlich größer.

(ETH Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Laut der technischen Analyse, oder zumindest einem wichtigen Indikator davon, sollten Anleger derzeit also eher auf Solana als auf Ethereum setzen. Allerdings sollten Investoren auch das größere Bild sehen. Die Fundamentaldaten sprechen auch für ein Investment in Ethereum.

Ethereum überzeugt mit starken Fundamentaldaten

Ethereum ist und bleibt die ältere, langsamere und teurere Blockchain als Solana, weshalb Solana sich schnell einen Namen als "Ethereum-Killer" gemacht hat. Inzwischen hat sich aber rund um Ethereum einiges getan und vor allem die Layer 2 Lösungen tragen nicht nur zur Skalierung bei, sondern auch zur Massenadaption.

This statement by @VitalikButerin is underappreciated!



We're early to L2s being affordable, and this shift will fuel insane levels of adoption in the coming bull run.



Get ready-this is just the beginning! https://t.co/zUIA6mbMm0 - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) September 16, 2024

Das Stablecoin-Volumen auf den verschiedenen Layer 2 Chains erreicht stets neue Höchststände. Außerdem ist die ETH-Verfügbarkeit an den Börsen knapp und das Nutzerwachstum steigt wieder, wie On-Chain-Daten zeigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der für Ethereum spricht, ist die Tatsache, dass es seit Ende Juli in den USA Spot Ethereum ETFs gibt. Hier ist die Nachfrage zwar nicht so hoch wie bei den Bitcoin ETFs, die eine oder andere Milliarde könnte so aber dennoch in die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung fließen. Im Großen und Ganzen sind sich Analysten einig, dass Ethereum spätestens im nächsten Jahr ein neues Allzeithoch erreichen könnte, wovon auch Layer 2 Lösungen profitieren würden, wobei Anleger derzeit vor allem auf den neuen Pepe Unchained setzen.

Pepe Unchained bringt eine eigene Layer 2 auf den Markt

Pepe Unchained ($PEPU) ist ein neuer Meme Coin, der es in sich hat. Dabei handelt es sich nämlich nicht um einen von Millionen Meme Coins. $PEPU ist der erste, der auch seine eigene Layer 2 für Ethereum mitbringt. Die Entwickler arbeiten an einer eigenen Blockchain, was schon bei Dogecoin extrem gut funktioniert hat, der auch einer der wenigen Meme Coins mit eigener Blockchain ist. Auf der PEPU-Chain sollen Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als auf Ethereum sein.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Anleger haben noch die Möglichkeit, von Anfang an in das neue Projekt mit der neuen Blockchain zu investieren, da die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten werden. Allerdings schließt sich das Zeitfenster langsam, da die Nachfrage von Anfang an extrem hoch ist und inzwischen bereits über 13,5 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Gemeinsam mit der Highspeed Blockchain führt die hohe Nachfrage während des Presales Analysten zu der Annahme, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte.

