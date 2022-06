von Redaktion €uro am SonntagDas Frühjahr war mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den Corona-Lockdowns in China besonders schwierig. Inzwischen hellen sich die Perspektiven zumindest im Fernen Osten auf. Die BASF-Aktie versucht sich an einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Das ist noch nicht gelungen, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...