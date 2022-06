BRITISH AMERICAN TOBACCO hält an allem fest - an vorderster Front an seiner Wachstumsprognose für Gewinn und Umsatz im laufenden Jahr. So sollen die Erlöse auf Basis konstanter Wechselkurse dieses Jahr um 2 bis 4 % zulegen und das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im mittleren einstelligen Bereich steigen. Dann man tao! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

