Thales bringt sein neues innovatives, stationäres, kompaktes und leichtes Kabinengepäck-Sprengstoffdetektionssystem (EDS CB) HELIXVIEW auf den Markt. Dank diesem Scanner müssen Passagiere bei der Sicherheitskontrolle keine Gegenstände mehr aus ihrem Gepäck nehmen.

HELIXVIEW ist ein C3-kompatibler Scanner (entspricht dem nächsten EDS-CB-Standard), der auf Röntgen-Nanotechnologie basierende elektronische Abtastung und 3D-Bildrekonstruktion kombiniert. Er nutzt außerdem die Kompetenzen von Thales bei künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit und stellt damit eine intelligente und wirtschaftliche Lösung für Flughäfen dar.

HELIXVIEW bietet mehr Sicherheit für Flughäfen und reibungslose Abläufe für Passagiere.

Die Sicherheitskontrollen an Flughäfen sind ein stressiger und komplexer Prozess, der die Handhabung von Taschen, Flüssigkeiten und Elektrogeräten umständlich macht. Passagiere entdecken derzeit die Freude am Fliegen neu, allerdings verbunden mit einigen der mühsameren Aspekte des Fliegens, wie zum Beispiel der heiklen Phase an der Sicherheitskontrolle, wo Flüssigkeiten und Elektrogeräte aus dem Handgepäck genommen und separat gescannt werden müssen. Vor diesem Hintergrund hat Thales einen neuen Scanner namens HELIXVIEW entwickelt, der das Flughafenerlebnis sowohl für Passagiere als auch für Fluggesellschaften revolutionieren dürfte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

© Thales

HELIXVIEW baut auf dem Fachwissen von Thales in der künstlichen Intelligenz (KI) und Cybersicherheit auf. Es handelt sich dabei um einen stationären, kompakten und leichtgewichtigen, EDS CB C3-konformen Scanner (der nächste Standard für die EDS CB-Zertifizierung), der elektronisches Scannen auf Basis von Röntgen-Nanotechnologie und 3D-Bildrekonstruktion kombiniert. Mit dieser Lösung, die an den Kontrollstellen installiert wird, müssen Passagiere ihre Gegenstände nicht mehr aus dem Gepäck nehmen. Die Technologie ist so abgestimmt, dass sie alle Arten von verbotenen Gegenständen aufspürt, ganz gleich, ob es sich um Sprengstoff, Messer oder sogar um Waffen handelt, die in ihre Einzelteile zerlegt und auf mehrere Taschen verteilt wurden.

Bei dieser Lösung werden Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz genutzt, um Bedrohungen zu erkennen und zu interpretieren. Das System teilt dem Bediener sofort mit, ob die Tasche eine Bedrohung darstellt oder nicht.

Die Sicherheit an Flughäfen ist für das Flughafenpersonal und die Fluggesellschaften nach wie vor ein allgegenwärtiges Thema, denn sie müssen in der Lage sein, Bedrohungen präzise und sicher zu erkennen. Kontrollstellen benötigen ein höheres Maß an Sicherheit und damit einhergehend höhere technische Anforderungen und leistungsfähigere Geräte der neuen Generation. Mit seiner kompakten Größe, einem reduzierten Gewicht und verringerter Stellfläche ermöglicht HELIXVIEW eine optimale Nutzung des Platzangebots an Flughäfen. Anstelle schwerer und unhandlicher Bauteile, die zur Reparatur von zwei Personen aus dem Gerät gehoben werden müssen, ist die Mechanik dieses Systems einfach und unbeweglich; es gibt keine beweglichen Bauteile oder Vibrationen. Jeglicher Austausch von Komponenten lässt sich schnell, einfach und ohne körperliche Anstrengung erledigen.

"Ich freue mich sehr, Ihnen HELIXVIEW, unseren neuen Flughafenscanner, vorstellen zu dürfen. Ich bin sicher, die Fluggäste werden die neuen, reibungsloseren und schnelleren Sicherheitskontrollen mit attraktiv und ergonomisch gestalteten Systemen zu schätzen wissen. Diese neue Technologie bringt mehr Sicherheit und Komfort bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis", so Yannick Assouad, Executive Vice-President Avionics,Thales

Die Zertifizierung des HELIXVIEW-Scanners wird bis Ende 2023 angestrebt.

Diese neue Lösung profitiert von der Unterstützung der öffentlichen Investitionsbank Bpifrance durch ihre i-demo-Projektinitiative.

Besuchen Sie Thales auf der Passenger Terminal Expo 2022 15., 16. und 17. Juni Paris Expo ‚Porte de Versailles' Stand Z1.3000.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

Thales, Media Relations

Civil Aerospace

Chrystelle Dugimont

+33 (0)6 25 15 72 93

chrystelle.dugimont@thalesgroup.com