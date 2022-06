Das EU-Parlament will, dass ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Umweltschützer begrüßen das Votum. Die Autoindustrie zeigt sich kritisch. Die EU sollte sich nach Ansicht der deutschen Automobilindustrie noch nicht auf 2035 als Datum für ein Verbot von Verbrennungsmotoren bei Neuwagen festlegen. In weiten Teilen Europas gebe es "keine ausreichende Ladeinfrastruktur" für Elektroautos, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller am Mittwochabend. "Es ist daher für eine derartige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...