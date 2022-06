Linz (www.anleihencheck.de) - EUR/USD kletterte gestern wieder über 1,0700, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute stehe die EZB Sitzung im Fokus der Devisenhändler. Wir rechnen mit keinen großen Neuigkeiten, so Oberbank. Vielmehr mit einer Bestätigung der Markterwartungen. Nämlich, dass im Juli der erste Zinsschritt erfolge und im Herbst der Leitzinssatz wieder positiv sein werde. Ebenso dürften die Anleihenkäufe in Q3 beendet werden. Bestätige heute die EZB diese Erwartung werde die Bewegung in EUR/USD eventuell für Kurse von 1,0800 reichen. Mehr allerdings nicht, zu viel sei bereits in den Kursen eingepreist. (09.06.2022/alc/a/a) ...

