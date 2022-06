Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Mit einer Veränderung der Geldpolitik sei zwar trotz einer Inflationsrate von zuletzt 8,1% nicht zu rechnen, allerdings dürften die Weichen für eine Zinserhöhung im Juli gestellt werden. Äußerungen vieler Vertreter der Notenbank hätten einen derartigen Schritt in Aussicht gestellt. Bis zur nächsten Ratssitzung könne das Anleihekaufprogramm APP beendet werden, was aus Sicht der EZB die Voraussetzung für Zinserhöhungen sei. ...

