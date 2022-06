VW will im Juli mit der Serienproduktion des ID.4 im US-Werk in Chattanooga beginnen und die Fahrzeuge ab September in "signifikanten Mengen" zu den Händlern bringen. Das wäre einige Monate früher als bisher geplant - Anfang des Jahres hieß es noch, die Serienproduktion solle im Herbst anlaufen. Das erklärte Nordamerika-Chef Scott Keogh nun gegenüber dem US-Sender CNBC. Bisher war der Produktionsstart ...

