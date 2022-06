Wien (APA-ots) - Drei Österreich verstärkt die Geschäftsleitung: Ab sofort übernimmt Günter Lischka (48) die Position des Chief Commercial Officer (CCO) im Team rund um CEO Rudolf Schrefl. Er wird dort die Aufgabengebiete Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung für Privat- wie Geschäftskunden verantworten. Lischka fungierte seit 2017 als Bereichsleiter Privatkunden bei Drei.



Lischka blickt auf rund 25 Jahre IT- und Telekomerfahrung zurück. Der studierte Betriebswirt (WU Wien) war nach seinem Brancheneinstieg bei Alcatel 10 Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen im Privat- und Geschäftskundenbereich bei ONE und Orange tätig, zuletzt als Head of Marketing. 2009 wechselte er zu Drei Österreich, wo er an der erfolgreichen Zusammenführung der Marken- und Produktwelten von Orange und Drei maßgeblich beteiligt war.



Drei CEO Rudolf Schrefl: "Bei Günter Lischka weiß ich die kommerzielle Geschäftsleitung von Drei in besten Händen. Er kennt Drei wie seine Westentasche. Gemeinsam mit Günter werden wir unsere Ziele, die erste Wahl für Telekommunikationsdienste in Österreich zu werden und die Digitalisierung für alle Menschen in Österreich leistbar zu machen, weiter verfolgen."



Lischka über sein Ziel als neuer CCO von Drei: "Wir wollen unseren Marktanteil bei Geschäftskunden weiter ausbauen, und noch mehr Haushalte in ganz Österreich von unserem Telekom-Komplettangebot aus Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV überzeugen."



Der gebürtige Wiener ist begeisterter Sportler (Surfen, Mountainbiken und Skifahren) und genießt ruhige Stunden am liebsten mit einem guten Buch.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

