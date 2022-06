News von Trading-Treff.de Mercadolibre Aktienanalyse: Gesunde Mischung aus ebay und Amazon in Lateinamerika. Was macht die Firma konkret stark? Starke Marke in Lateinamerika: Mercadolibre Das Unternehmen stammt aus Argentinien, obwohl es an der Nasdaq erst internationale Bekanntheit erfahren hat. Im Jahr 1999 gründeten zwei Studenten das Auktions- und Kleinanzeigenportal nach dem Vorbild von ebay. Die Expansion nach Brasilien und weiterer Länder ...

