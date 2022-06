Köln (ots) -Goldauszeichnung für RTL Deutschland: Mit der Neupositionierung der Marke RTL hat das Unternehmen beim "German Brand Award" in der Kategorie "Excellent Brands: Media & Entertainment" die höchste Auszeichnung erhalten. Der Markenpreis würdigt herausragende Leistungen im Bereich Markenführung. In der Kategorie "Excellent Brands" werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken innerhalb einer Branche prämiert.Im Rahmen einer umfassenden Neupositionierung startete das Unternehmen 2021 - sowohl in Deutschland als auch bei der Muttergesellschaft RTL Group - die Transformation der Marke RTL sowie ein konsequentes Rebranding, von den TV-Sendern über den Launch von RTL+ bis zur Unternehmensmarke. Mit neuem Selbstverständnis und klaren Werten bündelt RTL seine Kräfte unter einer starken Marke. RTL steht für Inspiration und Vielfalt: Von guter Unterhaltung bis zu unabhängigem Journalismus, von TV bis Streaming, vom Magazin bis zur Musik. In diesem Jahr beginnt die Einführung der neuen Markenidentität in den Niederlanden, Ungarn und Luxemburg.In der Jurybegründung heißt es: RTL hat einen Markenrelaunch vollzogen, der die neue Positionierung als führende Entertainmentmarke "klar und nachvollziehbar" verkörpert. Das neue, variable Logo wird zum Statement für Vielfalt und Inspiration. Die Marke stellt zudem die Bandbreite der Inhalte lebendig in den Vordergrund und überzeugt dabei "in genialer Weise mit einer bestechenden Einfachheit".Julian Weiss, CMO RTL Deutschland: "Marken brauchen radikale Klarheit. Mit Mut, Respekt und Freude haben wir im vergangenen Jahr die Transformation der Marke RTL gestartet. Jetzt werden wir beim German Brand Award mit GOLD ausgezeichnet. Eine so umfassende Transformation fordert alle Bereiche im Unternehmen. Dieser Preis ist eine großartige Anerkennung für alle Teams, die täglich das Bild von RTL prägen - mit guter Unterhaltung, unabhängigem Journalismus, starken Kampagnen und einem Auftritt, der ein echtes Statement für Vielfalt und Inspiration ist."Neben der GOLD-Verleihung gewinnt RTL drei weitere Preise: Der RTL-Logo-Relaunch wurde in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Design - Corporate Brand" ausgezeichnet. Die RTL-Transformationsstrategie erhielt eine besondere Erwähnung in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Strategy - B2C". In der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Branded Corporate Social Responsibility" bekam RTL zudem einen Preis für die Nachhaltigkeitswoche "Packen wir's an! Damit es auch morgen noch läuft".Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute, das durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet wurde, um die Bedeutung der Markenführung als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39konstantin.vonstechow@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5243382