Geisenheim/Rheingau (ots) -Der regelmäßige Konsum von Kakaoflavanolen senkt offenbar das Risiko für einen Tod durch Herzkrankheiten. Dies fanden Forscher des Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts (USA) in einer großen Studie mit 21.000 Teilnehmern heraus, die jetzt im "American Journal of Clinical Nutrition (https://academic.oup.com/ajcn/article/115/6/1490/6548186)" vorgestellt wurde. Kakaoflavanole haben u.a. einen positiven Einfluss auf die Elastizität der Blutgefäße und verbessern so den Blutfluss. Wer von der gesundheitsfördernden Wirkung der in Schokolade enthaltenen Kakaoflavanole profitieren, aber nicht zunehmen will, hat ein Problem: Der Energiegehalt von Zartbitterschokolade unterscheidet sich kaum von der Vollmilchvariante und liegt bei rund 540 Kilokalorien pro Tafel. Eine Alternative ohne kalorische Belastung bieten hochkonzentrierte Kakaoflavanole in Kapselform, die vom Gesundheitspräparatehersteller Dr. Wolz in dem Produkt 'Cardio Care (https://www.wolz.de/produkte/herz-kreislauf/cardio-care-dr-wolz)' eingesetzt werden.Die 21.000 Teilnehmer der Bostoner Studie (https://academic.oup.com/ajcn/article/115/6/1490/6548186)nahmen nach dem Zufallsprinzip über einen Zeitraum von 3,6 Jahren entweder ein Multivitaminpräparat oder 500 Milligramm Kakao-Flavanole ein. Ergebnis: Bei allen Testpersonen, die über den gesamten Zeitraum regelmäßig Kakaoflavanole eingenommen hatten, traten rund 15 Prozent weniger kardiovaskuläre Ereignisse und 39 Prozent weniger Todesfälle durch Herzkrankheiten auf. Demgegenüber hatte die tägliche Einnahme von Multivitaminpräparaten keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesamtzahl der kardiovaskulären Ereignisse oder Todesfälle.Kakaoflavanole sind bei verzehrüblichen Speisen und Getränken vor allem in Kakaogetränken oder Schokolade enthalten. Allerdings würde durch den häufigen Verzehr dieser Lebensmittel der Nutzen der Flavanole durch die Gewichtszunahme und die damit verbundenen Risiken für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Beschwerden konterkariert. Hinzu kommt, dass Milch die Wirkung der Kakaoflavanole hemmt. Auch der Herstellungsprozess zerstört viele Flavanole in der Schokolade.Therapeutisch zweckmäßiger ist die Gabe von Kakaoflavanolen in Kapselform. Hier bietet das Unternehmen Dr. Wolz mit 'Cardio Care (https://www.wolz.de/produkte/herz-kreislauf/cardio-care-dr-wolz)' ein Präparat an, in dem Kakaoflavanole hochkonzentriert und ohne kalorische Belastung in Form einer Kapsel eingenommen werden können. Durch einen speziellen Herstellungsprozesses bleiben die Kakaoflavanole in dem Präparat zu 80 Prozent erhalten. Jede Kapsel hat weniger als eine Kalorie.Sinnvoll sind Kakaoflavanole insbesondere für Menschen, die auf ihre Gefäßgesundheit achten müssen. Dies sind neben älteren Menschen vor allem Personen mit kardiovaskulärem Risiko wie Raucher, Diabetiker und Übergewichtige sowie Menschen mit Arteriosklerose, mit Schaufensterkrankheit oder mit hohem Cholesterinspiegel. Auch Sportler profitieren von der Wirkung der Kakaoflavanole auf den Blutfluss.Cardio Care von Dr. Wolz enthält 200 mg Flavanole pro Tagesdosis. Das Präparat ist frei von Lactose, Gluten und Farbstoffen. Eine Packung Cardio Care enthält 60 Kapseln (PZN 13584729) und ist für EUR 29,95 in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich.Über Dr. WolzDie Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.Weitere Informationen unter www.wolz.de.