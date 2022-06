Hürth (ots) -health tv ist von sofort an auch auf MagentaTV zu empfangen. Der Spartensender rund um das Thema Gesundheit, Ernährung und Fitness bietet ein 24-Stundenprogramm unter anderem mit "Mitmach-Sport" an. In HD-Qualität ausgestrahlt, befindet sich health tv bei einer Standardsortierung auf Programmplatz 87. Bei manueller Sortierung ist der neu hinzugefügte Sender bei MagentaTV im hinteren Bereich zu finden.Besondere Schwerpunkte des health tv-Programm sind das Übergewichtsformate "Pralles Leben mit Gewicht", medizinische Erklärbeiträge zu Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ("Onkologie kompakt", und "Kardio kompakt") sowie der Expertentalk "Habitat Mensch" mit dem Trendthema Mikrobiom und Gesundheit. In den Morgenstunden gibt es bei health tv tägliche Übungseinheiten aus den Bereichen Fitness und Yoga, die zum Mitmachen animieren. Ein weiteres Kernthema ist die Ernährung. Hierzu hat health tv u.a. Kochsendungen wie die "5-Euro-Küche" mit dem prominenten Koch Christian Rach am Mittag und am Vorabend im Programm.Für Rudi Schmidt, Geschäftsführer von health tv, ist die Ausstrahlung auf MagentaTV eine positive Entwicklung für die Reichweite des Gesundheitssenders, der sich zunehmend digital ausrichtet. "Bewegtbild ist Content für Plattformen. Dem tragen wir mit der Verbreitung via MagentaTV Rechnung."Über health tvhealth tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist über MagentaTV oder Satellit im Fernseher oder über Internetverbindung auf allen gängigen Geräten frei empfangbar. Den Anspruch "Mehr wissen. Gesünder leben." setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert.Pressekontakt:Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbHRobert-Bosch-Straße 2a50354 HürthTel: 02233- 80808 -110E-Mail: presse@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129156/5243399