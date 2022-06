Hamburg (ots) -Neue Personalleitung eines Großkrankenhauses in Bayern von Kontrast Personalberatung GmbH überzeugt - 13 Schlüsselpositionen in 11 Jahren zukunftsorientiert besetztBei einem zentralen Stammkunden der Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/gesundheitswesen/) kam es in der Personalabteilung zu einem Wechsel auf Leitungsebene. Die neue Personalleiterin hat mit kritischen Augen alle Personaldienstleister des Großkrankenhauses geprüft und den Mehrwert hinterfragt. Dazu zählte auch die Hamburger Headhunting Agentur:11 Jahre - 13 Schlüsselpositionen - Leistungsträger bis heuteDas Krankenhaus der Maximalversorgung ist seit 2011 regelmäßiger Kunde und hat die Headhunter:innen in den letzten Jahren mit der Besetzung verschiedener Leitungspositionen betraut. Entsprechend haben die Hamburger:innen bereits Ärzt:innen, Pflegedienstleitungen sowie Spezialist:innen für weitere Bereiche wie die IT oder den Zentraleinkauf für das Klinikum rekrutiert.Ergebnis: Die Headhunter-Expert:innen haben in den 11 Jahren 13 Schlüsselpositionen besetzt - alle Kandidat:innen sind bis heute in zentralen Positionen Leistungsträger des Großkrankenhauses.Professionelle Auswahlverfahren für langfristige LösungenDie Basis für den Erfolg bietet dabei neben der strukturierten Personalsuche ebenso die professionelle Personalauswahl basierend auf eine eignungsdiagnostische abgesicherte Kandidatenbeurteilung. Für einige der Leitungspositionen haben die Kontrast Personalberater nicht nur rekrutiert, sondern auch das Auswahlverfahren bzw. Assessment-Center (https://www.kontrast-gmbh.de/de/auswahlverfahren/) verantwortet.Dafür haben die Personalberater:innen ein individuelles und A&O-psychologisch gestütztes Verfahren konzipiert, durchgeführt und bei der Auswertung der Ergebnisse unterstützt. Auf dieser Basis konnte das Management der Klinik die Personalentscheidung treffen.Zufriedener Kunde unterzeichnet neue AufträgeMit dieser Bilanz konnte der Hamburger Dienstleister überzeugen und sogleich mit weiteren Personalsuch-Mandaten beauftragt.Aktuell befindet sich ein von den Headhunter:innen rekrutierter Augenarzt vor der Vertragsunterzeichnung als Oberarzt Augenheilkunde. Darüber hinaus begleiten die Hamburger das Auswahlverfahren für die Schlüsselposition Pflegedienstleitung für ein Eltern-Kind-Zentrum (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-pflegedienstleitung-perinatalzentrum/1343/) - alle Kandidat:innen wurden durch das Recruiter-Team angesprochen, geprüft und eingeworben.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5243398