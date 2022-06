Biotest AG (ISIN: DE0005227235) setzt unter dem neuen Hauptaktionär Grifols S.A. weiterhin auf Expansion und auf den Erfolg des Expansionsprojekts "Biotest Next Level". Zulassungen des Covid-Medikaments und anderer laufender Wirkstoff-"Studien" sollen den Erfolg bringen.Und Basis für die "Produktion" der Biotest AG ist menschliches Blutplasma. Hie rsetzt man auf den Ausbau des bereits bestehenden Plasmasammelzentren-Netzes. Zu den aktuell 31 Plasmasammelzentren in Europa kommt ein elftes in Tschechien: Biotest hat von der tschechischen Gesundheitsbehörde SUKL die Betriebserlaubnis für das 11. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...