SHANGHAI (IT-Times) - Nach den jüngsten Ergebnissen des Automobilverbandes in China hat die BYD Company erneut vor dem Kontrahenten Tesla in China auch beim Absatz von BEVs die Nase vorn. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) hat im Monat Mai 2022 insgesamt 33.544 Elektro-Fahrzeuge im Werk in Shanghai in China...

Den vollständigen Artikel lesen ...