Der jüngste Zwischensprint des US-Dollars versetzt ihn nun in eine exzellente Ausgangslage… Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir am 25.05. mit "Geht dem Greenback nun doch die Puste aus?". Damals gab es Konsolidierungstendenzen, die sich mittlerweile aber wieder in Luft aufgelöst haben. Der jüngste Zwischensprint des US-Dollars versetzt ihn nun in eine exzellente Ausgangslage… ...

Den vollständigen Artikel lesen ...