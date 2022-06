Biontech (WKN: A2PSR2) ist zwar in den letzten Jahren durch seinen COVID-19-Impfstoff bekannt geworden, doch der ganz große Erfolg könnte erst noch bevorstehen. Das Unternehmen wurde ursprünglich gegründet, um Krebsimpfstoffe zu entwickeln und so die Behandlung der oft tödlich verlaufenden Krankheit deutlich zu verbessern. 1. Biontech mit Studienerfolg Nun berichtet Biontech über einen Krebs-Impfstoff-Studienerfolg. In der ersten klinischen Erprobungsphase einer "mRNA-basierten individualisierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...