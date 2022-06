MAN Truck & Bus bietet künftig ein Elektrobus-Chassis für den Weltmarkt an. In einem ersten Schritt wird MAN das eBus-Chassis als Zwei-Achser für die Anwendung als Low-Floor-, Low-Entry- und Intercity-Bus (High Floor) anbieten. Aufbauhersteller können auf dieser Basis ihre E-Busse entwickeln. Das Chassis basiert auf Technologien aus dem Lion's City E, der bereits in vielen Ländern Europas im Einsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...