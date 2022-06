US-Starinvestorin Cathie Wood kauft wieder im großen Stil Tesla-Aktien. Erstmals seit vier Quartalen kauft sie Tesla-Aktien und das nicht zu knapp. Die Hintergründe.

Seit dem 23. Mai hat Woods Investmentgesellschaft Ark Invest insgesamt mehr als 55.000 Anteilsscheine des E-Auto-Pioniers gekauft. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Tesla-Käufe durch Ark Invest markieren eine Kehrtwende: In den vier Quartalen zuvor hatte Wood ihre Tesla-Anteile systematisch reduziert. Ende März 2022 hielt Ark Invest nur noch 1,59 Millionen Tesla-Aktien. Ein Jahr zuvor waren es noch 5,79 Millionen gewesen.

Die jüngsten Tesla-Zukäufe wurden durch den Ark Innovation ETF, den Ark Autonomous Technology and Robotics ETF sowie den Ark Next Generation Internet ETF getätigt. Woods Tesla-Kaufrausch begann einige Tage nachdem die Tesla-Aktie zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren ihren Status als Top-Position in ihrem Flaggschiff-ETF, dem Ark Innovation ETF, verloren hatte.

Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent an Wert verloren - zeitweise waren es sogar fast 50 Prozent. Wood sieht nun offenbar einen günstigen Einstiegszeitpunkt zum Kauf der Tesla-Aktie gekommen.

Wood ist bei der Tesla-Aktie weiter extrem bullisch. Ihr Kursziel für 2026 liegt bei 4.600 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Tesla-Aktie liegt aktuell bei 870 US-Dollar.

Ark Invest musste zuletzt wegen einer schwachen Performance seiner Produkte einen starken Rückgang bei dem verwalteten Vermögen (Assets under management) verkraften.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014,US00214Q2030,US00214Q4010,US00214Q1040