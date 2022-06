Diamanten in Lesotho: Lucapa Diamond: Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung könnte Einfluss nehmen

Anzeige / Werbung Mehr zu der Aktie von Lucapa Diamond Company Ltd. auf axinocapital.de Lucapa Diamond Aktie - mehr auf axinocapital.de Folge uns auf YouTube, um nichts mehr zu verpassen. Gemeinsam mit der Regierung des Königreichs Lesotho betreibt die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) die Mothae-Mine. Für sie war 2021 ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Die geplante Änderung zur Mehrwertsteuergesetzgebung im Land könnte die zukünftige Geschäftsentwicklung allerdings beeinflussen. Die Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung könnte Lucapa Diamond betreffen Im Königreich Lesotho wird derzeit eine Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung diskutiert. Sie könnte auch für Lucapa Diamond bedeutsam werden, weil das Unternehmen in Lesotho die Mothae-Diamantenmine betreibt. Sie trug im vergangenen Geschäftsjahr rund 21 Prozent zum Vorsteuergewinn des Unternehmens bei.



Die Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung ist noch nicht abgeschlossen. Sollte der aktuell diskutierte Entwurf jedoch in seiner jetzigen Form unverändert verabschiedet werden, hätte er erhebliche Auswirkungen auf die Diamantenindustrie im Land und damit auch auf Lucapa Diamond und die Mothae-Mine. Mothae-Diamantenmine in Lesotho Lucapa Diamond ist in konstruktiven Gesprächen mit der Regierung Negativ auswirken würde sich der neue Gesetzentwurf, weil er der Diamantenindustrie die aktuell noch gegebene Möglichkeit nimmt, die Vorsteuer auf Waren, Dienstleistungen und Investitionsgüter, die für den laufenden Betrieb beschafft werden, zurückzufordern und erstattet zu bekommen.Auf den laufenden Geschäftsbetrieb und die Investitionstätigkeit der Minen hätte die geplante Änderung damit erhebliche Auswirkungen.



Lucapa Diamond hat deshalb gemeinsam mit anderen Bergbauunternehmen und Mitgliedern der Bergbaukammer das Gespräch mit der Regierung gesucht. Den Regierungsvertretern wurde dabei dargelegt, welche Auswirkungen die Verabschiedung des Mehrwertsteueränderungsgesetzes in seiner jetzigen Form auf den Bergbausektor und die Diamantenindustrie in Lesotho hätte. Die Regierung unterbricht zunächst das Gesetzgebungsverfahren Von den Minenvertretern wurden die Gespräche im Anschluss als konstruktiv bezeichnet und in einer ersten Reaktion hat das Bergbauministerium die Bergbaukammer darüber informiert, dass das Verfahren zur Änderung des Mehrwertsteuergesetzes unterbrochen wurde, bis die weitere Prüfung und die Interaktionen mit den wichtigsten Interessengruppen abgeschlossen sind.



Nun muss abgewartet werden, wie die Regierung in Lesotho die Frage abschließend entscheiden wird. Positiv zu werten ist jedoch, dass Lucapa Diamond zusammen mit den anderen im Land tätigen Bergbauunternehmen sofort das Gespräch mit der Regierung gesucht hat und die Konsultationen als sehr konstruktiv empfunden wurden. Enthaltene Werte: AU000000LOM6

